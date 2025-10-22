Murati kritikon opozitën për bllokadën e Planit të Rritjes së BE-së
Ministri në detyrë i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, ka kritikuar opozitën, sipas tij, për bllokadën e financimeve ndërkombëtare për Kosovën. Murati tha se opozita për muaj të tërë ka refuzuar të ratifikojë marrëveshjen prej 90 milionë eurosh me Bankën Botërore, një kredi me kamatë 0%, ndërkohë që tani po ankohen pse Kosova ende…
Lajme
Ministri në detyrë i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, ka kritikuar opozitën, sipas tij, për bllokadën e financimeve ndërkombëtare për Kosovën.
Murati tha se opozita për muaj të tërë ka refuzuar të ratifikojë marrëveshjen prej 90 milionë eurosh me Bankën Botërore, një kredi me kamatë 0%, ndërkohë që tani po ankohen pse Kosova ende nuk po përfiton nga Plani i Rritjes së Bashkimit Evropian, financim i cili është kredi me kamatë 3 – 4%.
“Vonesa e përfitimit nga Plani i Rritjes vjen si pasojë e bllokadës që opozita ia bëri Kuvendit, duke pamundësuar ratifikimin e tij,” theksoi Murati.
Ministri ka theksuar se realizimi i këtyre fondeve është i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të vendit dhe për realizimin e projekteve prioritare për qytetarët.