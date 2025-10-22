Murati kritikon opozitën për bllokadën e Planit të Rritjes së BE-së

Ministri në detyrë i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, ka kritikuar opozitën, sipas tij, për bllokadën e financimeve ndërkombëtare për Kosovën. Murati tha se opozita për muaj të tërë ka refuzuar të ratifikojë marrëveshjen prej 90 milionë eurosh me Bankën Botërore, një kredi me kamatë 0%, ndërkohë që tani po ankohen pse Kosova ende…

Lajme

22/10/2025 23:43

Ministri në detyrë i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, ka kritikuar opozitën, sipas tij, për bllokadën e financimeve ndërkombëtare për Kosovën.

Murati tha se opozita për muaj të tërë ka refuzuar të ratifikojë marrëveshjen prej 90 milionë eurosh me Bankën Botërore, një kredi me kamatë 0%, ndërkohë që tani po ankohen pse Kosova ende nuk po përfiton nga Plani i Rritjes së Bashkimit Evropian, financim i cili është kredi me kamatë 3 – 4%.

“Vonesa e përfitimit nga Plani i Rritjes vjen si pasojë e bllokadës që opozita ia bëri Kuvendit, duke pamundësuar ratifikimin e tij,” theksoi Murati.

Ministri ka theksuar se realizimi i këtyre fondeve është i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të vendit dhe për realizimin e projekteve prioritare për qytetarët.

Artikuj të ngjashëm

October 22, 2025

Pas Samitit, Kurti dhe Starmer diskutojnë bashkëpunimin rajonal për siguri dhe...

October 22, 2025

Forcat amerikane vrasin dy persona në sulmin ndaj një anijeje të...

October 22, 2025

Pas mbi 10 vjetësh stabilitet, çmimi i arit pëson rënien më të madhe

Lajme të fundit

Pas Samitit, Kurti dhe Starmer diskutojnë bashkëpunimin rajonal...

Forcat amerikane vrasin dy persona në sulmin ndaj...

Trump: E anuluam takimin me Putinin, s’më dukej i duhur

Diddy kërcënohet me thikë brenda burgut në New York?