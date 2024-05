Murati këmbëngul në idenë e tij: Ripërcaktimi i kufijve me Serbinë, i jep fund konfliktit shqiptaro-serb Valon Murati, kryetar i Lëvizjes për Bashkim, ka deklaruar se ripërcaktimi i kufijve me Serbinë do të “zgjidhte përfundimisht” konfliktin shqiptaro-serb. Ripërcaktimi i kufijve me Serbinë “i jep”zgjidhje përfundimtare” konfliktit shqiptaro-serb ka thënë kryetari i Lëvizjes për Bashkim, Valon Murati. Sipas Muratit, kur nuk është shfrytëzuar momentumi për ripërcaktimin e kufijve është ditur që do…