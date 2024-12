Murati iu “mundësoi” qytetarëve t’i kthejnë shtesat, Bajrami: A munden qytetarët mos me i pagu faturat e rrymës dhe 50% më shumë TVSH Ministri i Financave, Hekuran Murati iu ka thënë qytetarëve të Kosovës sot se mund t’i kthejnë paratë të gjithë ata që kanë kritikuar. Në lidhje me këtë ka reaguar deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami e cila i ka shtruar dy pyetje ministrit Murati. “1. A e kanë mundësinë qytetarët mos me i pagu faturat e…