Murati ia kthen Përparim Ramës: Nëse dikush po bën humor e po tallet me votuesit, jeni ju Ministri në detyrë i Financave, Hekuran Muratit i ka reaguar kryetarit të Prishtinës Përparim Rama. Hekuran Murati përdori Chat GPT për t’i treguar publikut që “ka të drejtë”, në raport me Ramën që akuzon ekzekutivin për bllokim buxheti. Rama ka thënë se Murati po bën humor me qytetarët. Murati i tha se nëse dikush po…