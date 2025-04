Murati i bindur se do ta formojnë qeverinë: 61 deputetë i kërkon Kushtetuta, sa më shumë sa më mirë Ministri në detyrë i Financave, Hekuran Murati, është shprehur i bindur se do ta votojnë qeverinë. Pavarësisht se nuk u ndal para gazetarëve, ai tha se do t’i sigurojnë votat për formimin e qeverisë. “Gjithsesi, patjetër që po. Sipas Kushtetutës, me votat e deputetëve të Kuvendit. Për të gjitha këto, është çështja e subjektit. Patjetër…