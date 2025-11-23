Murati – Abdixhikut: Ju vendoset që betejën politike ta bëni në kurriz të qytetarëve duke mos e votuar buxhetin
Ministri në detyrë i Financave, Hekuran Murati ka kërkuar nga kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku t’iu tregoj qytetarëve të Komunës së Prishtinës se pse nuk e kanë votuar buxhetin e Prishtinës për vitin 2025. Murati ka thënë se po ta votonin buxhetin e Prishtinës në seancën e fundit, Komuna e Prishtinës do të kishte në…
Lajme
Ministri në detyrë i Financave, Hekuran Murati ka kërkuar nga kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku t’iu tregoj qytetarëve të Komunës së Prishtinës se pse nuk e kanë votuar buxhetin e Prishtinës për vitin 2025.
Murati ka thënë se po ta votonin buxhetin e Prishtinës në seancën e fundit, Komuna e Prishtinës do të kishte në dispozicion e plotë, shkruan lajmi.net.
“Por ju vendosët që betejën politike ta bëni në kurriz të qytetarëve duke mos e votuar buxhetin”, ka shkruar Murati. /Lajmi.net/
Postimi i tij i plotë: