Murati – Abdixhikut: Ju vendoset që betejën politike ta bëni në kurriz të qytetarëve duke mos e votuar buxhetin

23/11/2025 16:31

Ministri në detyrë i Financave, Hekuran Murati ka kërkuar nga kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku t’iu tregoj qytetarëve të Komunës së Prishtinës se pse nuk e kanë votuar buxhetin e Prishtinës për vitin 2025.

Murati ka thënë se po ta votonin buxhetin e Prishtinës në seancën e fundit, Komuna e Prishtinës do të kishte në dispozicion e plotë, shkruan lajmi.net.

“Por ju vendosët që betejën politike ta bëni në kurriz të qytetarëve duke mos e votuar buxhetin”, ka shkruar Murati. /Lajmi.net/ 

Postimi i tij i plotë:

