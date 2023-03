Munishi thotë se Prishtina po dëmtohet nga gjyqtarët, Daja i lumtur me barazimin

Prishtina dhe Ballkani kanë ndarë pikët duke luajtur baras në kuadër të javës së 23-të kampionale në Superligën e Kosovës në futboll.

Në stadiumin “Sami Kelmendi” në Lipjan skuadrat barazuan 2:2 pas një ndeshje dramatike, shkruan lajmi.net.

Trajneri i Prishtinës, Ismet Munishi teksa komentonte takimin, u ankua në ndarje të drejtësisë.

Ai bëri apel që Prishtina të mos dëmtohet, duke përmendur disa ndeshje ku ai pretendon se ekipi i tij është dëmtuar nga gjyqtarët.

“Kampionati jonë është bërë kualitativ. Ka skuadra kualitative, luajnë futboll mirë. Duhet të marrim masa taktike. Me qëllim e kam tërhequr ekipin në pjesën e parë. Në pjesën e dytë arritëm t’i shënojmë dy gola. Jam i kënaqur me angazhimin. Kjo u bë e tepërt, u bë e tepërt kjo punë. Në Ferizaj na prishet VAR-i, në Klinë na vjen goli prej aeroplani. Me Dritën na bëhet penallti. E sata lojë që nuk ka kriter për ne. Bëj apel të mos na dëmtojnë. Po derdhim djersë, mund, dhe bëj apel të mos na dëmtojnë. Nuk janë këto rastësi. Kjo gabim, ajo gabim. Kampionati po vazhdon, pikët po shkojnë. Jemi në tranzicion, kemi lojtarë shumë të talentuar. Kisha pas dëshirë të na lënë të qetë të bëjmë punën tonë”, tha Munish për Art Sport.

Në taborin tjetër, trajneri i Ballkanit, Ilir Daja u shpreh i lumtur me pikën e fituar.

“Kemi bërë një pjesë të parë të mrekullueshme. Kemi pasur disa situata për të shënuar e për të kaluar në avantazh. Kemi bërë një gabim në ndërtim nga poshtë dhe më pas kemi pasur momente hezitimi. Më vonë gjatë lojës, ekipet u hapën të dyja dhe që të dyja ekipet tentuan të bënin gjithçka. Ashtu siç shkoi loja, duhet të jemi të kënaqur edhe me këtë rezultat. Të bësh një pjesë të parë si ajo dhe të marrësh gol në pjesën e dytë na bëri të hyjmë në panik, e më pas morëm edhe golin e dytë. Duke kërkuar me dozë emocionale barazimin e rezultatit, mendoj që e prishëm lojën tonë. Reaguam ndoshta jo me futboll, por me dëshirën për ta dërguar lojën aty ku donim të paktën për rezultatin. Në fund fare, morëm atë që gatuam vetë dhe që bëmë keq në pjesën e dytë”, është shprehur ai./Lajmi.net/