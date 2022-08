Munishi paralajmëron Ballkanin: Do t’i japim leksone falas të dielën mbrëma Ismet Munishi është i bindur në fitoren e ekipit të tij në ndeshjen e fundjavës ndaj Ballkanit. Derbi i xhiros së pestë i Superligës do të luhet të dielën në “Fadil Vokrri” në orën 20:00. Ndonëse rezultatin nuk e parashikon, timonieri i skuadrës kryeqytetase nuk ka dyshim në lidhje me fituesin e sfidës. “Të dielën…