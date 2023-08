Mungon vetëm zyrtarizimi, Kane futbollist i ri i Bayern Munich

Harry Kane do të largohet pas shumë vjetësh nga Tottenham Hotspur për t’iu bashkuar Bayern Munichut.

Bayern Munich dhe Tottenham Hotspur kanë arritur marrëveshje për transferimin e reprezentuesit anglez në “Allianz Arena”, shkruan lajmi.net.

Gazetari më i besuar në botën e futbollit sa i përket transferimeve, Fabrizio Romano e ka bërë punë të kryer transferimin e Kane në Bundesliga.

Kane do t’i bashkohet bavarezëve për 100 milionë euro plus bonuset që do të shkojnë deri në 20 milionë euro.

Sulmuesi do të nënshkruajë një kontratë katërvjeçare me Bayern Munichun.

“Harry Kane në FC Bayern, ja ku po shkojmë! Marrëveshja u përfundua mes të gjitha palëve pasi Kane i ka dhënë dritën jeshile përfundimtare” – ka shkruar Romano në Twitter.

Harry Kane to FC Bayern, here we go! Deal completed between all parties as Kane has given final green light 🚨🔴

Tottenham to receive €100m fixed fee plus add-ons up to €20m package.

Kane will sign a four year deal, he’ll fly to Germany today.

Medical booked. Done deal. pic.twitter.com/iervbXzkwt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023