Mungon vetëm zyrtarizimi – Icardi i bashkohet Galatasarayt në formë huazimi Mauro Icardi do t’i bashkohet Galatasarayt në formë huazimi. Të paktën kështu raporton Fabrizio Romano, përmes një njoftimi në Twitter. Ndër të tjera Romano thotë se palët janë dakorduar për gjithçka dhe lojtari do të udhëtojë në Stamboll me agjentët e tij në orët në vijim. Argjentinasi nuk e gjeti veten te Paris Saint Germain…