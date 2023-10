Mungesë të veshmbathjeve kualitative: Ankohen policët

Përveç pagës, sigurimit shëndetësor e jetësor, Imer Zeqiri, kryetar i Sindikatës së Policisë së Kosovës tregon se zyrtarë policorë shpesh ankohen edhe për mungesë të veshmbathjeve dhe kualitetin e tyre.

“Edhe tani ankesa se nuk ka uniforma të mjaftueshme për zyrtarë policorë të patrullave, nuk ka mjaftueshëm pantallona, unë po e them për fat të keq por po e them shumë sinqerisht që nuk është moti që një koleg thotë që ka qenë te rrobaqepësi e ka blerë materialin e ngjashëm me pantallonat dhe e ka porositur ëme i bë vetë një parë pantallona, me i qepë një parë pantallona për vetën, te pantallonat prapë nuk është najfarë shumë problemi se e gjen materialin identik, por te këmishat është problem se nuk ke atë material, e është puna e emblemave s’ke emblema e shumë gjëra të tjera d.m.th., ka ankesa dhe nuk është një furnizim ende i mjaftueshëm që me i plotësu kërkesat tamam të zyrtarëve policorë”, thotë Zeqiri.

Hiq më mirë situata nuk është edhe me këpucë e çizme, thekson Kryetari i Sindikatës së Policisë së Kosovës.

“Nuk ke mund me kalu një dimër me ato të them, një sezon dimri për shkak se janë dëmtuar shumë shpejtë. Jo vetëm të dëmtuara kanë thënë për shembull qe i kam marrë çizmet para dy muaj – tre muaj ditëve për shembull, kur e ke parë ajo ka qenë zakonisht e dëmtuar d.m.th., ajo pse ai kualitet d.m.th.”, tregon ai, shkruan Betimi për Drejtësi.

Kujtojmë që kjo Qeveri me në krye Albin Kurti, në fillim të këtij viti miratoi edhe Ligjin e Pagave.

Më këtë rast shtesat e rrezikshmërisë për policët, iu janë hequr tërësisht.