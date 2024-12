​Mungesa e rrymës, Haliti: Është kthyer terri pas 25 viteve, e papranueshme Kryetari i Komunës së Vitisë, Sokol Haliti deklaroi se është e papranueshme ndërprerja e energjisë elektrike në këtë kohë dimri, ku temperaturat kanë filluar të bien me të madhe. Haliti derisa thotë se është kthyer terri pas 25 viteve, thekson se me ndërprerjen e rrymës janë shtuar problemet në qytet që lidhen edhe me funksionimin…