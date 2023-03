Mungesa e minutave te portierët ‘Kuqezi’, Sylvinho: Ata janë me eksperiencë, e rëndësishme është ta ndjenë fanellën Trajneri i Kombëtares kuqezi, Silvinjo ka dalë në një konferencë për mediat në prag të grumbullimit të lojtarëve në prag të sfidës me Poloninë. Ditën e djeshme, braziliani publikoi listën me të gjithë të përzgjedhurit e tij për ndeshjen e parë kualifikuese, shkruan Lajmi.net Problem është porta, meqënëse portiertët tanë Strakosha dhe Berisha nuk kanë…