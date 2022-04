Mungesa e kontrollit të cilësisë së naftës, MINT zgjedh t’i pezullojë kompanitë në vend të monitorimit

Petrol Company, Kosova Rafinery, Kulla Exim dhe In Oil, janë kompanitë e dyshuara, të cilave u janë pezulluar lejet. Kjo ka ndodhur më 19 prill sipas ministres së MINT, Rozeta Hajdari e cila foli në një konferencë për media bashkë me drejtorin e Përgjithshëm të Doganës së Kosovës, shkruan lajmi.net.

Hajdari theksoi se bazuar në faktet e Doganës këto kompani rrezikojnë cilësinë e produkteve dhe mund t’i sjellin dëm buxhetit të shtetit. Sipas saj, disa nga subjektet u kanë shitur produkte të naftës kompanive të palicencuara, nuk kanë përdorur mjete matëse të verifikuara dhe kanë shmangur akcizën duke deklaruar gabimisht përbërjen e produktit.

E arsyetimet që ministrja Hajdari i dha për këtë vendim, si duket lidhen me një tjetër problem të madh në tregun e naftës në Kosovë, atë të mungesës së kontrollit të cilësisë. Hajdari tha se gjatë javëve të fundit janë marrë mostra të dizelit në Kazermat e FSK-së dhe janë gjetur shumë raste të jokonformitetit.

Vazhdimisht raportohet se tregu i naftës po vazhdon të jetë ndër më problematikët në tregun e Kosovës. Mungesa e kontrollit të cilësisë po i rrit mundësitë për keqpërdorime në këtë treg, ndërsa Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë duket se ka “gjetur” një mënyrë më të thjesht për këtë problem, t’i pezullojë kompanitë.

Në Kosovë, tash e sa kohë ka pasur raportime për cilësinë e dobët të naftës. Mediat vazhdimisht kanë ofruar faktet e tyre se në Kosovë importohet dhe shitet naftë me kualitet të ulët, e që madje tëhollohet me ujë e vaj ushqimor, por lidhur me këtë problematikë s’janë deklaruar nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë.

Lajmi.net, tash e disa javë ka kërkuar përgjigje nga MINT lidhur me kontrollin e cilësisë së naftës, për çka kjo ministri është përgjegjëse, njëlloj siç është përgjegjëse për informimin e bizneseve dhe qytetarëve, por këta të fundit s’janë përgjigjur.

MINT nuk është përgjigjur në pyetjet e lajmi.net as lidhur me inspektimet, hetimet ose gjetjet e rasteve të tilla. Përgjigje lidhur me këtë çështje, lajmi.net nuk ka marrë as nga Qeveria e Kosovës e as nga Dogana e Kosovës, por në anën tjetër, raportimet për tëhollimin e naftës me materiale të tjera kanë vazhduar.

Javë më parë, rrjeti i Organizatave Joqeveritare “AVONET” pati protestuar para MINT lidhur me kontrollin e cilësisë së naftës duke pretenduar se informaliteti dhe mungesa e kontrollit të cilësisë në tregun e Kosovës po e ndihmon korrupsionin dhe abuzimin, veçanërisht në industrinë e naftës.

Sipas AVONET në Kosovë ka përzierje dhe hollim të naftës nga kompanitë, gjë që e rrit fitimin e tyre, por gjithashtu mungesa e cilësisë së naftës është e dëmshme jo vetëm për veturat e qytetarëve, por edhe të shëndetit publik.

“Në Kosovë kemi të bëjmë me përzierje dhe hollim të naftës nga kompanitë që të rrisin fitimet e tyre. Mungesa e cilësisë së naftës në Kosovë është e dëmshme për shëndetin publik dhe po ashtu dëmton veturat e secilit qytetar duke rritur kostot e mirëmbajtjes së tyre. Krahas kësaj, praktikat korurptive nga kompanitë e naftës dëmtojnë buxhetin publikë duke shmangur pagesën e taksave.”, thuhet në komunikatën që kishte lëshuar AVONET.

E kjo protestë e rrjetit të OJQ-ve, “AVONET-it” nuk i ka pëlqyer Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë të cilët reaguan duke thënë se raportimi i tyre nuk është i vërtetë dhe duke thënë se kontrollojnë cilësinë e karburanteve të lëngëta, por përgjigje të saktë për lajmi.net nuk kanë dhënë.

Madje, MINT ftoi edhe prokurorinë e Kosovës t’i hetojë deklaratat e AVONET.

“Më 23 shkurt 2022, Rrjeti i Organizatave Jo-Qeveritare “AVONET”, ka mbajtur një aktivitet pranë Ministrisë së Industrisë, Ndermarresise dhe Tregtisë (MINT), me temën “Informaliteti dhe mungesa e kontrollit të qeverisë në tregun e brendshëm po ndihmon korrupsionin dhe abuzimin, veçanërisht në industrinë e naftës”, gjithashtu ka lëshuar komunikatë për media me titull: “Qeveria po i favorizon naftëtarët dhe jo qytetarët e interesin publik”. Për hir të informimit të saktë të publikut, Qeveria e Republikës së Kosovës ka mision sundimin e ligjit dhe interesin e përgjithshëm të qytetarëve. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, respektivisht Inspektorati i Tregut monitoron rregullisht cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës në tregun e brendshëm, duke u bazuar në Ligjin nr.2004/5 për Tregtinë me Naftë dhe Derivate të Naftës dhe Udhëzimit Administrativ nr.01/2017 për Cilësinë e Karburanteve të Lëngëta të Naftës. Monitorimi i cilësisë bëhet përmes marrjes së mostrave dhe testimit në laboratorët e akredituar (brenda dhe jashtë shtetit). Vetëm gjatë vitit 2021 janë testuar mbi 730 mostra të karburanteve të lëngëta të naftës. MINT rithekson se ligji i ri për tregtinë me produkte të naftës dhe karburante të ripërtërishme (pas 10 vitesh), me 8 shkurt të këtij viti, është miratuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe i njëjti shumë shpejt do të fillojë të zbatohet. MINT vlerëson se komunikata e lëshuar nga “AVONET” është deklaratë e pasaktë dhe e pabazuar në fakte dhe prova, prandaj si të tillë e konsideron tentim të radhës për zbehjen e qeverisjes së mirë dhe me duar të pastra. Megjithatë, në rast se “AVONET” kanë dëshmi dhe prova lidhur me rastet e favorizimit të naftëtarëve, informalitetit, korrupsionit, abuzimit, përzierjes dhe hollit të naftës, dëmtim të veturave nga karburantet, kërkojmë që rastet e tilla t’i denoncojnë pranë organeve kompetente. Gjithashtu, MINT fton Prokurorinë e Republikës së Kosovës t’i hetojë deklaratat e paqëndrueshme të përfaqësuesve të OJQ “AVONET”, që i kanë bërë në prezantimet dhe publikimet publike dhe në media, më 23 shkurt 2022.”, thuhej në komunikatën e MINT. /Lajmi.net/