Mungesa e furnizimit me ujë pas vërshime, KRU-Prishtina jep detaje Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina”, ka njoftuar se konsumatorët e Fushë-Kosovës, një pjesë e lagjes Kalabria dhe “Zona Industriale”, do të ketë ndërprerje të furnizimit me ujë. Në një njoftim KRU “Prishtina”, ka bërë të ditur se sot do të ketë ujë vetëm nga ora 17:00 deri në orën 21:00, shkruan lajmi.net. “Tē nderuar, ju njoftojmë…