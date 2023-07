Mundohet të taktizojë pak Kusari-Lila: Thotë se ska kërkuar asnjëherë të bisedoj me Radojiçiqin Shefja e grupit parlamentar të VV-së, Mimoza Kusari-Lila në “Debat Plus”, ka thënë se nuk ka kërkuar asnjëherë të bisedoj me Milan Radojiçiqin. “S’kam kërkuar asnjëherë të vetme të bisedoj me Radoçiçin”, ka thënë Kusari-Lila. Shefja e Grupit Parlamentar të VV-së, Mimoza Kusari – Lila, e ka pohuar se është zëri i saj në audio-incizimet…