Muller për ndeshjen me Barcelonën: Do të jetë një përballje interesante Thomas Muller është shprehur entuziast për ndeshjen e ardhshme që skuadra e tij do ta luajë ndaj Barcelonës. Gjermani ndër të tjera tha se do të jetë një përballje e fortë, duke thënë se është gjithnjë kënaqësi të luash ndaj katalunasve. “Mezi po e presim ndeshjen ndaj Barcelonës, jo për shkak të Lewandowskit, por është…