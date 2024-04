“Mujn me na mbyll në burg për ton jetën, por nuk kemi me u largu prej këtu” – Qytetarët të mllefosur me Qeverinë për ndërtimin e rrugës Kijevë-Klinë Ndërtimi i rrugës Kijevë-Klinë ka kohë që ka filluar. Për ndërtimin e saj dhe për arsye të ndryshme dikush po proteston, shkruan lajmi.net. Qytetarët e kësaj zone shprehën të frustruar për arsye të ndryshme. Për më shumë ndiqeni videon e mëposhtme./Lajmi.net