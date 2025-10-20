Mujka dhe Muzliukaj deklarohen të pafajshëm lidhur me akuzat për korrupsion

Faruk Mujka- kryeshef ekzekutiv në Ndërmarrjen Hidro-Ekonomike “Ibër-Lepenc” dhe Hysen Muzliukaj-  ish-drejtor për Gjeodezi në Mitrovicë, janë deklaruar të pafajshëm lidhur me akuzat për korrupsion. Sipas aktakuzës, Mujka në cilësinë e nënkryetarit të Komunës së Mitrovicës, ndërsa Muzliukaj në cilësinë e Drejtorit për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë në atë komunë, akuzohen për keqpërdorim të detyrës zyrtare…

Lajme

20/10/2025 09:20

Faruk Mujka- kryeshef ekzekutiv në Ndërmarrjen Hidro-Ekonomike “Ibër-Lepenc” dhe Hysen Muzliukaj-  ish-drejtor për Gjeodezi në Mitrovicë, janë deklaruar të pafajshëm lidhur me akuzat për korrupsion.

Sipas aktakuzës, Mujka në cilësinë e nënkryetarit të Komunës së Mitrovicës, ndërsa Muzliukaj në cilësinë e Drejtorit për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë në atë komunë, akuzohen për keqpërdorim të detyrës zyrtare lidhur me rastin e këmbimit të pronës së ish-Bankosit me pronë private. Ndërkaq, Mujka akuzohet edhe për mosraportim apo raportim të rremë të pasurisë, me arsyetimin se në cilësinë e kryeshefit ekzekutiv të Ibër-Lepencit nuk i deklaroi 60 mijë e 50 eurot që iu sekuestruan në shtëpi, raporton “Betimi për Drejtësi“.

“Nuk ndihem fajtor”, deklaroi Mujka.

“Absolutisht i pafajshëm”, deklaroi më pas Muzliukaj.

Deklarimin rreth fajësisë, të akuzuarit e bënë në seancën fillestare të hënën në Gjykatën Themelore në Prishtinë, pas leximit të aktakuzës nga prokurorja speciale Iliriana Çollaku-Tafa.

Pas deklarimit të të akuzuarve, kryetarja e trupit gjykues Violeta Namani-Hajra njoftoi të akuzuarit dhe mbrojtësit e tyre- avokatët Xhafer dhe Ahmet Tahiri se në afat prej 30 ditësh kanë të drejtë të paraqesin kërkesë për hudhje të aktakuzës dhe kundërshtim të provave.

Seanca e 8 tetorit 2025 kishte dështuar në mungesë të të akuzuarve dhe mbrojtësve të tyre.

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK) më 9 shtator 2025 ka ngritur aktakuzë ndaj Faruk Mujkës dhe Hysen Muzliukajt të cilët akuzohen për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Mujka ngarkohet edhe për mosraportim apo raportim të rremë të pasurisë.

Sipas aktakuzës së siguruar nga “Betimi për Drejtësi“, Mujka në cilësinë e nënkryetarit të Komunës së Mitrovicës, ndërsa Muzliukaj në cilësinë e Drejtorit për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë në atë komunë, akuzohen për keqpërdorim të detyrës zyrtare lidhur me rastin e këmbimit të pronës së ish-Bankosit me pronë private. Ndërkaq, Mujka akuzohet edhe për mosraportim apo raportim të rremë të pasurisë, me arsyetimin se në cilësinë e kryeshefit ekzekutiv të Ibër-Lepencit nuk i deklaroi 60 mijë e 50 eurot që iu sekuestruan në shtëpi.

Artikuj të ngjashëm

October 20, 2025

Dëshmon një dëshmitar anonim, mbyllet për publikun seanca për rastin “Banjska”...

October 20, 2025

Si mund të bëhet shumica në Kuvendin Komunal të Prishtinës? –...

October 20, 2025

Vidhen stoli ari me vlerë rreth 10 mijë euro në Ferizaj

October 20, 2025

VMRO-DPMNE prin në 53 komuna, VLEN në 9, LSDM në 8, AKI në 5

October 20, 2025

Rasti Banjska, tre të akuzuarit sillen në sallën e gjyqit

October 20, 2025

Policia shqipton rreth 1 mijë e 900 gjoba trafiku brenda 24 orëve të fundit

Lajme të fundit

Dëshmon një dëshmitar anonim, mbyllet për publikun seanca...

Si mund të bëhet shumica në Kuvendin Komunal...

Vidhen stoli ari me vlerë rreth 10 mijë euro në Ferizaj

VMRO-DPMNE prin në 53 komuna, VLEN në 9, LSDM në 8, AKI në 5