Muja: S’duhet pritur që Kurti të jetë kokëulur para atyre që sfidojnë shtetësinë e Kosovës, nga brenda dhe jashtë

Pas kësaj, është deklaruar edhe vetë Muja i cili tha se me Albin Kurtin njihen që moti, por nga dje do të jetë edhe aktivistë e kolegë në Vetëvendosje.

Ai theksoi se Kosova gjendet e sfiduar, si për të kaluarën, ashtu edhe për të ardhmen e saj dhe se Kurti përfaqëson të vërtetën , autoritetin moral dhe vullnetin e njerëzve të rëndomtë të Kosovës, transmeton lajmi.net.

Sipas tij, Kurti nuk i ka borxh askujt, përpos popullit të Kosovës dhe dashamirësve të saj dhe se nuk duhet pritur që ai si kryeministër të jetë kokëulur para atyre që sfidojnë shtetësinë e Kosovës nga brenda dhe jashtë.

Postimi i plotë:

Me Albinin njihemi qëmoti, por nga dje, do të jemi edhe aktivistë e kolegë në VETËVENDOSJE! Kosova gjendet e sfiduar, si për të kaluarën, ashtu edhe për të ardhmen e saj. Albin Kurti përfaqëson të vërtetën, autoritetin moral dhe vullnetin e njerëzve të rëndomtë në Kosovë – aktiv e rezistent ndaj sfidave shoqërore që nga vitet e 90-ta, por edhe të gatshëm për rrugën përpara. Data 14 shkurt 2021 do të jetë historike për Kosovën – Kurti do të jetë Kryeministri më i votuar, lajm i mirë dhe i domosdoshem për Kosovën dhe shqiptarët.

Kurti nuk i ka borxh askujt përpos popullit të Kosovës dhe dashamirësve të saj. Nuk duhet pritur që ai si Kryeminister të jetë kokëulur para atyre që sfidojnë shtetësinë e Kosovës nga brenda dhe jashtë. Ai do te veproj si Kryeministër i të gjithë votuesve në Kosovë dhe partner me miqtë më të afërt te Kosovës Nevojitet ilaç i shpejtë kundër pandemisë, papunësisë dhe krimit. Na duhet paqe e brendshme dhe kontributi i të gjithë diasporës për ecje me hapa të shpejtë drejt zhvillimit dhe integrimit evropian. Kosova do ti kthehet fitoreve.

Albin Kurti dhe Lëvizja VETËVENDOSJE janë e vetmja garanci për ndryshim në Kosovë. Për mua është nder dhe përgjegjësi të jem një pjesë e këtij rrugëtimi./Lajmi.net/