Muja: Puna e mbarë Albin Kurti, brenda një jave kemi tri suksese nga kjo Qeveri

Për deputetin e Vetëvendosjes, Armend Muja kjo javë është cilësuar si shumë e suksesshme.

Muja thotë se për një javë Qeveria e Kosovës ka arritur që të përmbyll procesin e liberalizimit të vizave, të forcojë sovranitetin dhe të dorëzojë aplikimin për në Këshillin e Evropës.

‘’Brenda vetëm një jave kemi: 1) Liberalizim të vizave, lëvizje e lirë për BE me pasaportën e Republikës së Kosovës, 2) Forcim të subjektivitetit ndërkombëtar të Republikës, me pranimin e aplikimit në Këshillin e Evropës.3) Forcim të sovranitetit të Republikës, me mbajtjen e zgjedhjeve’’, ka shkruar Muja.

Puna e mbarë, Albin Kurti, ka shtuar më tutje Muja.