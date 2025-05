Muja i VV-së: Masat po hiqen, sovraniteti në veri mbetet – Veç durim se tjerat vijnë Deputeti i VV-së, Armend Muja, i ka ftuar qytetaret për durim dhe qëndrim. Ai ka bërë me dije se gjitha të tjerat do të vijnë. Megjithatë, Muja nuk ka treguar se kur do të mund të krijohen institucionet e reja. “Masat po hiqen; Defender25 ushtrimi i NATO-s po mbahet; Sovraniteti në veri mbetet. Veç qëndrim,…