Muja dhe Daku mund të debutojë me Shqipërinë, evitohet më e keqja Silvinjo mund të buzëqesh! Trajneri brazilian ka më pak dhimbje koke përpara ndeshjes që do të ketë me Çekinë. Mirlind Daku dhe Arbnor Muja ishin në rrezik për takimin e parë, për shkak se u vonua procedura e pasaportës nga ana e presidentit të Republikës së Shqipërisë. Kështu FIFA nuk kishte dhënë ende përgjigjen pozitive…