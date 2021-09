Muhaxheri për vrasjen e dy zyrtarëve të PDK-së: Prej fjalëve të para, ishte një konflikt i çastit

”Prej fjalëve të para, ishte një konflikt i çastit që ka ndodhur mes Astritit dhe pra dy viktimave, që ka rezultuar me shkrepje zjarri”, është shprehur Muhaxheri për Klan Kosovën.

”Është ngjarje tragjike për qytetarët e Pejës.Nuk kam ditë që ka pasur konflikt. Sot e pata takuar gjatë ditës, ka qenë i preokupuar me aktivitetin e tij politik nuk ka pasur asnjë shenjë që ka pasur konflikt me dikënd.Çdo herë i kam uruar sukses në garë, zakonisht jemi takuar çdo ditë para një lokali ku ai rrinte me shokë”, tha ai.

”Blerandin veç e njoh kështu, nuk e kam takuar a me Astritin jam takuar shumë shpesh, edhe vëllaun e tij e kam si shok kështu, është rast tepër tragjik”, shtoi Muhaxheri.