Muhaxheri- Kurtit: Kthjellu, s’mund të imponosh

Kryetari i Komunës së Pejës, Gazmend Muhaxheri ka kërkuar nga kryeministri në detyrë, Albin Kurti që “të kthjellet dhe të reflektojë”.

Sipas tij, aq sa ka dhënë qytetari votë, aq Kurti mund të bëj qeveri.

Muhaxheri tha se si LDK nuk mund të qeverisin me Vetëvendosjen, duke kujtuar edhe deklaratën e kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, që në fund të fushatës deklaroi që ‘nuk mundem me bë qeveri me LDK-në se ajo qeveri nuk zgjatë 5 minuta’”.

“Është mirë që ka relfektu po reflektimi i tij nuk është i plotë, pra qytetarët e kanë vërejt që edhe e ka pas një pushtet të pakufishëm nuk ka mujt me i bë zgjedhje këtij vendi”, tha Muhaxheri në Klan Kosova.

Ndër tjerash, Muhaxheri tha se partitë politike tha se kanë përgjegjësi historike edhe ndaj Republikës së Kosovës.