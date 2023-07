Muhaxheri dështon totalisht, lëvizjet e Kurtit i krahason me ato të Millosheviqit Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Gazmend Muhaxheri, i ka kritikuar veprimet e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, lidhur me veriun. Madje Muhaxheri qëllimet e Kurtit i krahason me ato të “Kasapit të Ballkanit”, Sllobodan Millosheviq, i cili thoshte në vitin 89-të se “Po vendosim shtetin ligjor në Kosovë”. “Dhe opinioni është i njëjtë. Ai…