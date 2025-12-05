Muharremi për votat e diasporës: Kemi më pak të regjistruar, ky është sinjali i parë për pjesëmarrje më të ulët
Analisti Shenoll Muharremi ka vlerësuar se pjesëmarrja e diasporës në zgjedhjet e 28 dhjetorit pritet të jetë dukshëm më e ulët krahasuar me zgjedhjet e 9 shkurtit.
Ai thekson se deri një ditë para përfundimit të afatit janë regjistruar 63,997 votues, ndërsa dyshon se shifra mund të arrijë 100 mijë, transmeton lajmi.net.
Sipas tij, në zgjedhjet e vitit 2021 kishin qenë mbi 115 mijë aplikime (të aprovuara, refuzuar e anuluar), çka e bën të qartë se këtë herë diaspora po tregon lodhje dhe interesim më të ulët.
Muharremi vlerëson se kjo është pasojë e krizave të njëpasnjëshme dhe faktit që qytetarët janë thirrur disa herë në votime brenda vitit.
Ai shton se një pjesëmarrje e përgjithshme prej rreth 800 mijë votash do të ulte pragun elektoral, duke i shkuar më së shumti në favor AAK-së, ndërsa më së shumti do të dëmtohej partia më e madhe në vend, për shkak të abstenimit të votuesve të saj.
