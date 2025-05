Muharremi: Krasniqi është politikani më i matur e balancuar në skenën politike Analisti Shenoll Muharremi ka thënë se nuk ka dyshime se kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi është aktualisht politikani më i matur, i balancuar si dhe me eksperiencë në skenën politike. Ai në një shkrim në Facebook shkruan se reformat në PDK duhet me vazhduar më agresivisht dhe me u fokusu në integritet…