Muharremi: 35-37% kishte me qenë rezultat normal për VV’në – në asnjë skenar s’shoh se si munden me kriju shumicën për qeveri

Analisti Shenoll Muharremi ka dhënë disa skenarë se si mund të jetë rezultati i Lëvizjes Vetëvendosje në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Rezultatin e ngjashëm që mori në shkurt, Muharremi tha se do të ishte sukses për të nëse e arrin atë, ndërsa tha se një rezultat ‘normal’ për këtë parti do të kishte qenë 35-37%.…

Lajme

20/12/2025 10:32

Analisti Shenoll Muharremi ka dhënë disa skenarë se si mund të jetë rezultati i Lëvizjes Vetëvendosje në zgjedhjet e 28 dhjetorit.

Rezultatin e ngjashëm që mori në shkurt, Muharremi tha se do të ishte sukses për të nëse e arrin atë, ndërsa tha se një rezultat ‘normal’ për këtë parti do të kishte qenë 35-37%.

“Përndryshe, nëse LVV e mirëmban nivelin e përkrahjes 40%-42%, kishte me qenë një rezultat zgjedhor i suksesshëm për ta. Nëse del në nivel 35%-37%, kishte me qenë rezultat normal (në linjë me trendin e tyre të korrigjimit). E nëse bie nën 35%, kishte me qenë një rënie goxha e theksuar dhe ndëshkim nga elektorati. Nëse bie në rreth 35%, atëherë gjasat janë që zgjedhjet tjera të shkojnë në nivelin organik 20%-25%”.

Me këto rezultate, Muharremi thotë se nuk shihet se Vetëvendosje mund të krijojë qeverinë e vetme.

“Në asnjë skenar (lart) nuk e shoh si mundet LVV me kriju shumicën dhe me formu qeverinë pas 28 dhjetorit, se ata nuk po lënë kënd pa e sulmu nga partnerët potencial, edhe në këto zgjedhje, rrjedhimisht po e pamundësojnë (lexo nuk po dëshirojnë) një partneritet me partitë tjera të mëdha”.

Artikuj të ngjashëm

December 20, 2025

Pesë vetura digjen nga zjarri në Prishtinë, Policia nis hetimet

Lajme të fundit

Pesë vetura digjen nga zjarri në Prishtinë, Policia nis hetimet

U kapën duke punuar pa leje në Zvicër,...

“Motra dhe gruaja s’i kan hek vetullat deri...

Në një shtëpi të pabanuar në Leposaviq gjenden...