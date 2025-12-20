Muharremi: 35-37% kishte me qenë rezultat normal për VV’në – në asnjë skenar s’shoh se si munden me kriju shumicën për qeveri
Analisti Shenoll Muharremi ka dhënë disa skenarë se si mund të jetë rezultati i Lëvizjes Vetëvendosje në zgjedhjet e 28 dhjetorit.
Rezultatin e ngjashëm që mori në shkurt, Muharremi tha se do të ishte sukses për të nëse e arrin atë, ndërsa tha se një rezultat ‘normal’ për këtë parti do të kishte qenë 35-37%.
“Përndryshe, nëse LVV e mirëmban nivelin e përkrahjes 40%-42%, kishte me qenë një rezultat zgjedhor i suksesshëm për ta. Nëse del në nivel 35%-37%, kishte me qenë rezultat normal (në linjë me trendin e tyre të korrigjimit). E nëse bie nën 35%, kishte me qenë një rënie goxha e theksuar dhe ndëshkim nga elektorati. Nëse bie në rreth 35%, atëherë gjasat janë që zgjedhjet tjera të shkojnë në nivelin organik 20%-25%”.
Me këto rezultate, Muharremi thotë se nuk shihet se Vetëvendosje mund të krijojë qeverinë e vetme.
“Në asnjë skenar (lart) nuk e shoh si mundet LVV me kriju shumicën dhe me formu qeverinë pas 28 dhjetorit, se ata nuk po lënë kënd pa e sulmu nga partnerët potencial, edhe në këto zgjedhje, rrjedhimisht po e pamundësojnë (lexo nuk po dëshirojnë) një partneritet me partitë tjera të mëdha”.