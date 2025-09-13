Muhamet Preniqi shpall kandidaturën për Asamblenë Komunale në Obiliq – garon me nr. 20 në listën e LDK-së
Me një mesazh të qartë për përgjegjësi, transparencë dhe zhvillim, Muhamet Preniqi ka shpallur zyrtarisht kandidaturën e tij për Asamblenë Komunale të Obiliqit, si pjesë e listës së Lidhjes Demokratike të Kosovës, ku garon me numrin 20.
Në një komunikim drejtuar qytetarëve të komunës, Preniqi ka theksuar se vendimi për të hyrë në garë është rezultat i përkushtimit personal për të qenë në shërbim të komunitetit dhe për të kontribuar në një të ardhme më të mirë për Obiliqin.
“Ky hap vjen nga dëshira ime e sinqertë për t’i shërbyer qytetarëve tanë, për të kontribuar në zhvillimin e komunës dhe për ta bërë Obiliqin një vend më të mirë për të jetuar,” ka deklaruar ai.
Preniqi ka prezantuar një platformë të strukturuar me pesë prioritete kryesore:
✅ Përfaqësim i denjë i qytetarëve dhe dëgjimi i zërit të tyre.
✅ Zhvillimi i projekteve që përmirësojnë infrastrukturën dhe jetën e përditshme.
✅ Mbështetje për të rinjtë, arsimin dhe krijimin e mundësive të reja.
✅ Kujdes i veçantë për mjedisin dhe shëndetin publik.
✅ Transparencë dhe llogaridhënie në çdo vendim komunal.
Duke theksuar rëndësinë e një qeverisjeje lokale të ndershme dhe të hapur ndaj qytetarëve, ai është zotuar se do të punojë me përkushtim për një komunë më të drejtë dhe më të zhvilluar.
"Jam i bindur se me bashkëpunim, përkushtim dhe vizion të qartë, ne mund të ndërtojmë një komunë më të drejtë dhe më të zhvilluar," ka thënë Preniqi.