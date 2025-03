Muajin tjetër fillon gjykimi për rastin Banjska, Koci e kritikon gjykatën Rreth 5 muaj pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar, Vlladimir Tolliq, Bllagoje Spasojeviq dhe Dushan Maksimoviq, të akuzuar për sulmin terrorist në Banjskë të Zvecanit, do kthehen sërish në gjykatore për tu përballur me drejtësinë. Pasi që Gjykata e Apelit morri vendim me të cilin e ka vërtetuar aktvendimin për konfirmim të aktakuzës të marr nga…