MSH s’i ndal thirrjet: Vlojeni ujin para se ta përdorni atë

Ministria e Shëndetësisë e Kosovës u ka bërë thirrje qytetarëve që ujin para përdorimit ta vlojnë si masë e sigurisë bakteriologjike e zbatueshme në situata me turbullirë të shtuar në resurse për të parandaluar shpërthimin e epidemive hidrike.

Kjo thirrje e Ministrisë vjen pas vërshimeve të mëdha dhe turbullirave të shkaktuara në sistemet e ujësjellësit.

Me anë të një njoftimit të MSh-së, është thënë se procesi i vlimit është prodecurë e thjeshtë por sipas tyre është e domosdoshme për parandalimin e shpërthimeve epidemike, shkruan lajmi.net.

Tutje në njoftim thuhet se Qeveria e Republikës së Kosovës ka ngritur nivelin e gatishmërisë me të gjitha institucionet përkatëse.

“Ekipet e Institutit Kombëtar janë në gjendje gatishmërie dhe vazhdojnë me monitorim të rregullt dhe në dispozicion me të gjitha kapacitetet për të ruajtur situatën stabile dhe për çdo përkeqësim të situatës epidemiologjike do të informoheni në kohë reale”, thuhet në njoftim.

Njoftimi i plotë: