​MSH lejon vaksinimin me dozën e katërt për personat mbi moshën 50 vjeçare Ministria e Shëndetësisë ka miratuar dozën e katërt për personat mbi moshën 50-vjeçare, ata me sëmundje kronike të moshës mbi 5-vjeçare, si dhe profesionistët shëndetësorë pa dallim moshe. Ministri i Shëndetësisë Rifat Latifi ka miratuar rekomandimin e Komitetit për imunizimin e popullatës me vaksinën kundër COVID-19, sipas të cilit vendim lejohet vaksinimi me dozën e…