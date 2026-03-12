MPJD konfirmon se qindra kosovarë ndodhen ende në Lindjen e Mesme
Një numër i “konsiderueshëm” shtetasve të Kosovë janë kthyer në vendlindje nga Lindja e Mesme, por qindra të tjerë vazhdojnë të mbeten në rajonin e përfshirë nga luftimet e ditëve të fundit mes Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara kundër Iranit, tha për Radion Evropa e Lirë Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës (MPJD).
Ministria, në një përgjigje të enjten, megjithatë nuk tregoi numrin e saktë e kosovarëve të kthyer nga rajoni.
Ajo tha se institucionet e Kosovës janë duke u marrë me kërkesat për kthim në bashkërendim me autoritetet e vendeve përkatëse dhe me partnerët ndërkombëtarë.
Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli i nisën bombardimet kundër Iranit më 28 shkurt, duke sulmuar caqet e ushtrisë dhe të regjimit klerik.
Pas bombardimeve të mëdha fillestare, që vranë edhe liderin suprem të Iranit, ajatollah Ali Khamenei, Teherani nisi sulme hakmarrëse ndaj Izraelit dhe disa vendeve në Lindjen e Mesme që strehojnë baza ushtarake amerikane, përfshirë Bahrejnin, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvajtin, Katarin dhe Arabinë Saudite.
Luftimet nuk janë ndalur prej atëherë dhe Ministria kosovare theksoi se në vendet e Gjirit gjenden rreth një mijë qytetarë të Kosovës, duke përfshirë rezidentë dhe vizitorë të përkohshëm .
“Sipas informacioneve më të fundit të pranuara nga misionet tona diplomatike, aktualisht vlerësohet se rreth 600 shtetas të Kosovës vazhdojnë të qëndrojnë në këto zona”, thuhet në përgjigje.
Ajo tha se procesi i evakuimit të shtetasve nga Izraeli pritet të përmbyllet deri në fund të këtij muaji.
Sipas ministrisë, Ambasada e Kosovës në Riad është duke punuar që të mundësojë kalimin e qytetarëve nga Katari, Kuvajti, Bahreini dhe Iraku në Arabinë Saudite, duke lehtësuar procesin e pajisjes me viza saudite.
“Kjo bëhet me qëllim që qytetarët të mund të shfrytëzojnë fluturimet komerciale drejt Kosovës nga aeroportet në Jeddah, Dammam dhe Riad. Ndërkohë, Ambasada e Republikës së Kosovës në Katar ka mbuluar transportin rrugor të qytetarëve nga Katari dhe Iraku, në mënyrë që ata të vazhdojnë më tej udhëtimin drejt Kosovës. Në Emiratet e Bashkuara Arabe ndërkohë kanë rifilluar fluturimet komerciale, dhe ambasada jonë atje është duke asistuar qytetarët për të organizuar kthimin e tyre drejt Kosovës”, shtoi ajo.
Ndërkohë, të enjten, Ambasada e Kosovës në Zagreb njoftoi se në Prishtinë nga Riadi kanë arritur edhe disa shtetas të Bosnje e Hercegovinës, por nuk ka bërë të ditur numrin e tyre.
Sipas njoftimit, kërkesa ka ardhur nga Ministria e Punëve të Jashtme e Bosnjës.
Përmes Aeroportit të Prishtinë janë kthyer edhe shtetasit e Maqedonisë së Veriut.
Shërbimi i Maqedonisë së Veriut i Radios Evropa e Lirë raportoi se një grup prej 153 pasagjerësh është evakuuar të mërkurën, derisa autoritetet maqedonase kanë paralajmëruar edhe kthime të tjera.
Ministri i Jashtëm, Timcho Mucunski informoi të hënën se është duke u zhvilluar një proces i koordinuar i evakuimit të qytetarëve maqedonas nga disa vende në Lindjen e Mesme, i cili pritet të finalizohet deri në fund të kësaj jave.
Në mesin e pasagjerëve që janë evakuar që nga 8 marsi, sipas raportimit, janë edhe 13 shtetas nga Kosova.