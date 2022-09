MPJD gjobitet me 13 mijë euro për mostransparencë

Institucionet publike, janë të obliguara që t’i lejojnë palët e interesuara në Kosovë, të kenë qasje në dokumentet zyrtare. Për t’u afirmuar kjo e drejtë kushtetuese, Agjencia për Informim dhe Privatësi, nga data 26 shtator deri më 30 shtator do e shënojë Javën e Informimit, me moton “Tash edhe më lehtë”.

Komisionerja e kësaj Agjencie, Krenare Sogojeva-Dermaku, në Sytë 7 në Klan Kosova, tha se këtë të hënë do kenë konferencë me Kryetarët e Komunave, të martën me Gjyqtarët dhe Prokurorët, të mërkurën me gazetarë dhe shoqëri civile, ndërsa të enjten me Sekretar të Ministrive dhe të premten me Kryetarët e Bordeve dhe Kryeshefat e Ndërmarrjeve Publike.

Sogojeva-Dermaku, në Sytë 7, tregoi se si agjenci janë të angazhuar që të rrisin transparencën e Institucioneve në Kosovë. E njëjta, madje bëri me dije se parashtrojnë edhe gjoba, kur institucionet nuk janë transparentë sa i përket kërkesave të qytetarëve, gazetarëve apo palëve të tjera.

Udhëheqësja e Agjencisë për Informim dhe Privatësi, tha se kanë vendosur gjobë prej 13 mijë euro ndaj Ministrisë së Punëve të Jashtme, pasi e njëjta s’ka qenë transparente sa i përket njoftimit për shpenzimin e parasë publike.