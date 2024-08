MPJ reagon pas disa orëve për incidentin e Osmanit në Shkup, thonë se po mbledhin informacione Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka reaguar lidhur me incidentin në aeroportin e Shkupit ndaj Presidentes së vendit Vjosa Osmani. Nga kjo Ministri bëjnë me dije se janë duke mbledh informata lidhur me rastin dhe trajtimin jodinjitoz të Presidentes së Republikës së Kosovës, shkruan Lajmi.net. MPJD-ja tha në reagim se ka kërkuar edhe…