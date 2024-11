MPJ me tender ’emergjent’ për dërgesat diplomatike, merr ofertë rreth 900% më të lartë – a do të lejohet “gjakderdhja” e radhës financiare? MPJ me tender ’emergjent’ për dërgesat diplomatike, merr ofertë rreth 900% më të larte – a do ta lejojë Gërvalla gjakderdhjen financiare të radhës? E përballur me skandalin e dështimit me dërgesat diplomatike, Ministria e Punëve të Jashtme ka shpallur tender emergjent për shërbime postare diplomatike. Ministrisë që e udhëheq Donika Gërvalla i është ngutur…