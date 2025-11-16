MPJ gjermane para vizitës së kryediplomatit të tyre në rajon: Shtetet e Ballkanit Perëndimor i përkasin natyrshëm Evropës

Gjermania ka theksuar sërish mbështetjen ndaj gjashtë shteteve të Ballkanit Perëndimor në procesin e integrimit evropian, duke i cilësuar ato si “pjesë të pandashme të familjes evropiane”, përpara vizitës në rajon të ministrit të jashtëm, Johann Wadephul. Mesazhi u publikua në platformën X nga Ministria e Punëve të Jashtme të Gjermanisë, ku theksohet se vendi…

Lajme

16/11/2025 23:57

Gjermania ka theksuar sërish mbështetjen ndaj gjashtë shteteve të Ballkanit Perëndimor në procesin e integrimit evropian, duke i cilësuar ato si “pjesë të pandashme të familjes evropiane”, përpara vizitës në rajon të ministrit të jashtëm, Johann Wadephul.

Mesazhi u publikua në platformën X nga Ministria e Punëve të Jashtme të Gjermanisë, ku theksohet se vendi do të vazhdojë të ofrojë përkrahje të fortë bilaterale, brenda institucioneve të Bashkimit Evropian dhe përmes Procesit të Berlinit.

“Shtetet e Ballkanit Perëndimor, Bosnja e Hercegovina, Mali i Zi, Shqipëria, Serbia, Kosova dhe Maqedonia e Veriut –i përkasin natyrshëm Evropës”, thuhet në X.

Procesi i Berlinit, i nisur në vitin 2014 me nismën e kancelares së atëhershme Angela Merkel, synon forcimin e bashkëpunimit rajonal, zhvillimin ekonomik dhe përshpejtimin e reformave që e afrojnë rajonin me standardet e BE-së.

Artikuj të ngjashëm

November 16, 2025

Protestat pro-UÇK shtrihen në Strasburg, avokatët: Procesi në Hagë është stërzgjatur...

Lajme të fundit

Protestat pro-UÇK shtrihen në Strasburg, avokatët: Procesi në...

“Çmontuam mbi 900 banda” – Nga Presidenca flasin...

Deklarata shokuese – Kosova afro tri herë më...

Bini Diez rrëfen sulmin nga Don Xhoni: Me...