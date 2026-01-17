MPB nis fushatë informuese në pikat kufitare dhe në Aeroportin e Prishtinës
Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se nga dita e djeshme ka filluar një fushatë informuese për qytetarët në të gjitha pikat kufitare të Republikës së Kosovës, si dhe në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari”.
Sipas MPB-së, fushata po realizohet në kuadër të zbatimit të Ligjit për të Huaj dhe Ligjit për Automjete dhe ka për qëllim vetëdijesimin e qytetarëve lidhur me procedurat ligjore që duhet të ndiqen gjatë hyrjes dhe qëndrimit në Kosovë, si dhe me rregullat që kanë të bëjnë me drejtimin e automjeteve në territorin e vendit, raporton lajmi.net
Fushata informuese do të zgjasë deri më 15 mars 2026.
Ministria e Punëve të Brendshme ka falënderuar zyrtarët policorë për angazhimin dhe profesionalizmin e treguar gjatë zbatimit të kësaj fushate, si dhe qytetarët për bashkëpunimin e tyre./Lajmi.net/