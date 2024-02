MPB me ABK-në lidhin memorandum bashkëpunimi për ofrimin e zbritjes në produkte për zjarrfikësit dhe zyrtarët policor

Ministria e Punëve të Brendshme ka lidhur memorandum bashkëpunimi me Aleancën e Bizneseve Kosovare për ofrimin e zbritjes në produkte për zjarrfikësit dhe zyrtarët policor.

Memorandumi i bashkëpunimit mes MPB-së dhe ABK-së, ka për qëllim që të ofrojë zbritje për zyrtarët policor dhe zjarrfikësit në produkte dhe shërbime nga 5-50% në sektorin e ushqimit, veshmbathjeve, derivateve të naftës, shërbime mjekësore, shërbime juridike, transport me taksi, hoteleri dhe gastronomi, si dhe qiramarrje të mjeteve për pjesëtarët e policisë dhe zjarrfikësve.

Njoftimi i plotë:

Nënshkruhet memorandum bashkëpunimi mes Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Aleancës Kosovare të Bizneseve për ofrimin e zbritjes në produkte për zjarrfikësit dhe zyrtarët policor

Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla, në shoqërim të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë z. Gazmend Hoxha dhe Drejtorit të Departamentit të Gatishmërisë në kuadër të Agjencisë së Menaxhimit të Emergjencave z. Mustafë Gashi, ka pritur sot në takim Kryetarin e Aleancës Kosovare të Bizneseve z. Agim Shahini, i shoqëruar nga anëtarët e bordit të AKB-së z. Shkëlzen Jusaj, z. Xhevdet Rexhepi dhe znj. Lumnije Ajdini.

Ky takim sot i parapriu nënshkrimit të memorandumit të bashkëpunimit mes Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Aleancës Kosovare të Bizneseve, përmes së cilit do të ofrohen zbritje në produkte dhe shërbime në bizneset anëtare të AKB-së për pjesëtarët e Policisë së Kosovës dhe Zjarrfikësit e Kosovës.

Ky memorandum bashkëpunimi do të ofrojë zbritje për zyrtarët policor dhe zjarrfikësit në produkte dhe shërbime nga 5-50% në sektorin e ushqimit, veshmbathjeve, derivateve të naftës, shërbime mjekësore, shërbime juridike, transport me taksi, hoteleri dhe gastronomi, si dhe qiramarrje të mjeteve. Pjesëtarët e Policisë së Kosovës dhe Zjarrfikësit do të njoftohen për fazat e implementimit të kësaj marrëveshje përmes personave të caktuar brenda institucioneve të tyre.

Ministria e Punëve të Brendshme do të vijojë angazhimin me qëllim të mbështetjes së zyrtarëve dhe agjencive të saj. /Lajmi.net/