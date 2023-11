MPB ju del në ndihmë serbëve që duan regjistrimin e veturave: Edhe nesër do të punojnë Qendrat e Regjistrimit në veri Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës ka njoftuar sot se qendrat për regjistrim të automjeteve në katër komunat veriore do të punojnë edhe nesër. Sipas njoftimeve të deritashme qindra qytetarë në Veri po i konvertojnë targat në RKS. Qendrat për Regjistrim të Automjeteve do të punojnë edhe nesër Pas vendimit të Qeverisë së Kosovës,…