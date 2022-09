MPB investon në rehati, blen divan gati 900 euro

Ministria e Punëve të Brendshme, ka shpallur tender për furnizim me një divan për nevoja të institucionit.

Për blerjen e këtij divani, kjo ministri ka shpenzuar gati 900 mijë euro.

Në dosjen e tenderit s’jepen detaje për arsyen e blerjes, vetëm përshkruhen karakteristikat që operatori ekonomik duhet t’i përshtasë.

“Furnizim me një divan cilësor me dimensione 2.55 m i gjate ndërsa thellësia 1.26 m, lartësia 0.89 m, ngjyre e kaltër e mbyllte me material plish (manoli 79) këmbët e divanit nga metali”, thuhet në dosje.

Fituese e këtij tenderi është shpallur “LESNA ING AF”.

Kontrata është nënshkruar të enjten

.