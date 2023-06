MPB filloi fushatën kundër të shtënave festive: “Festo me zemër jo me armë” Në bazë të vlerësimeve paraprake, me fillimin e verës dhe organizimin e ahengjeve familjare gjithmonë ka rritje të të shtënave festive, Ministria e Punëve të Brendshme ka filluar një fushatë, ku janë të përfshirë të gjithë akterët që janë audiencë në grumbullime të shumta të qytetarëve të Kosovës për qëllime festive dhe gjatë këtyre ndejave…