MPB bashkëbisedon me mërgimtarët në Aeroport për fushatën “Festo me Zemër, jo me armë” Në Kuadër të fushatës “Festo me zemër, jo me Armë”, sot është mbajtur aktiviteti i promovimit të fushatës me mërgimtarët që vinin përmes aeroportit ndërkombëtar: “Adem Jashari” në Prishtinë. Me këtë rast, Koordinatori për Armë të Vogla dhe të Lehta, njëherit zëvendësministër i Punëve të Brendshme, z. Blerim Gashani, së bashku me një ekip nga…