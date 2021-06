Mozzik thotë se udhëtimet me tren janë të mrekullueshme

Përmes një postimi në Facebook, Gramoz Aliu ka shkruar rreth një udhëtimi me tren në Lugano të Zvicrës, shkruan lajmi.net.

Ai ka shkruar se ka qenë vetëm në stacion treni për herë të parë dhe nuk ka ditur madje se ku ta marrë biletën.

Tutje, Mozzik shton se udhëtimet me tren janë të mrekullueshme për disa arsye.

Postimi i plotë i reperit:

Qetë , pastërt !

Rrugës për Lugano 🇨🇭 , hera e parë vetëm në stacion treni , bile as nuk dija ku me marrë biletën .

E gjeta disi 😁

Shijova pamjet e bukura nga dy anët .

Udhëtimet me tren janë të mbrekullueshme , shijon pamje , relaksohesh dhe fundja mund të njoftohesh me njerëz të rinjë”./Lajmi.net/