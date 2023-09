Mozzik: Që tri vjet jam beqar

Këtë ai e bëri të ditur në një postim në Instagram Story, duke mos i lënë fansat të dyshojnë që ai mund të jetë në një lidhje.

Reperi nga Kosova shkroi: “Ka tri vjet gati që jam beqar… edhe kurdo që lidhem e qes një fotografi me të mos t’jua ndjen. Mos ma bani gajlen kaq shumë”.

Ai u shpreh që nëse do të ndodhte, ai do të publikonte fotografi me të dashurën.

Në fotografitë e tjera që pasojnë në InstaStory, Mozziku tregon që po shijon pushimet.

Ai gjithashtu vendosi një fotografi të një darke romantike, duke thënë se s’kishte mundur të bënte një fotografi të tillë më parë.