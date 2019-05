Mozzik me orë në vlerë prej afro 32 mijë euro

Mozzik është një prej reperëve më të komentuar të momentit, shkruan lajmi.net.

Me sukseset që ka pasur në muzikë arriti të bëhet shumë i dashur për publikun shqiptar dhe jo vetëm pasi ai ka pasur sukses edhe me këngë të përzier me gjuhën gjermane së bashku me partneren e tij, Loredana Zefin dhe këngët kanë arritur të marrin shumë klikime.

Ai bën edhe jetë luksoze pasi për dallim prej viteve më parë sot Mozzik bartë orë dore në vlerë prej afro 32 mijë euro.

Çmimi i një prej orëve që hasim t’ia shohim shpesh në dorë reperit është publikuar në ‘WhatTheyWearin’.

Aty madje thuhet se syzet e reperit kapin shifrën e 495 eurove ndërsa kapela kushton 270 euro./Lajmi.net/