Mozzik feston ditëlindjen, Lotina me urim të veçantë: Krejt t’i kisha falë Reperi i njohur nga Ferizaj, Mozzik sot feston ditëlindjen. E nuk kishte si të mungonte një urim nga e dashura e tij bukuroshe, Lotina Haziri. “Urime ditëlindjen ma Mozi! Edhe pafund herë me lind e me vdek, ty kisha me t’i falë krejt prap. Të du”, ka shkruar bukuroshja, krahas videove me organizimin e saj…