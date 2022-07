Mozzik falenderon fansat e tij për përkrahje: Falë jush jam këtu sot

Njëri nga reperët më aktiv është edhe reperi nga Ferizaj, Mozzik.

Ai është shumë aktiv me projekte muzikore por edhe me foto dhe video të cilat i ndan me ndjekësit e tij në ‘Instagram’, shkruan lajmi.net.

Së fundi reperi u ka ofruar mundësinë për të bërë pyetje ndjekësve të tij në ‘Instagram’.

Teksa u është përgjigjur disa pyetjeve, ai më vonë në një tjetër postim është shprehur i lumtur dhe falënderues për secilin prej tyre.

Mozzik u ka premtuar atyre se ky vit do të jetë shumë interesant.

“Nuk kam shans me iu përgjigj secilit e secilës veç ta dini se jam mirënjohës ndaj secilit..që falë juve jam ku jam sot. E mundem me qenë shumë i zënë se jam gjithë kohën duke punuar..por asnjëherë nuk iu harroj prej ku jemi nis bashkë e deri ku kemi arritur. E edhe sa rrugë kemi përpara. Ju dua sinqerisht. Ky vit do të jetë shumë shumë interesant”, ka shkruar reperi./Lajmi.net/