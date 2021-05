Mourinho pranë yllit të kombëtares së Italisë, kërkon të përforcojë sulmin

Paulo Fonseca do të largohet në përfundimin e këtij edicioni pas dy vitesh dhe Mourinho tashmë është njoftuar të marrë përsipër, kështu që strategjia e transferimit do të përshkruhet nga The Special One, transmeton lajmi.net.

Sipas Corriere dello Sport, Mou tashmë ka zgjedhur Belotti si lojtarin ideal për të rindërtuar sulmin e tyre, dikur kishte tentuar ta transferonte atë në Tottenham gjithashtu.

Kontrata e Belotti do të skadojë në qershor të vitit 2022 dhe nuk është shfaqur asnjë shenjë për rinovim nga italiani.

Çmimi i sulmuesit të Torinos ka rënë ndjeshëm, njësoj sikurse edhe forma e tij, pasi ka shënuar vetëm 12 gola në 31 paraqitje të Serie A këtë sezon.

Megjithatë, Mou dëshiron të transferojë atë në skuadër dhe gjithashtu edhe Edin Dzeko të qëndrojë si alternativë e tij./Lajmi.net/